PlayStation Store: Skyrim, Hitman, Mortal Kombat X e Dishonored tra le offerte del weekend

lancia le nuove offerte del weekend sul PlayStation Store: da oggi e fino al 26 febbraio sarà possibile acquistare tantissimi titoli per PlayStation 4 proposti a prezzi estremamente ridotti.

Tra i giochi in offerta troviamo The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (21.99 euro), Hitman Game of the Year Edition (29.99 euro), Mortal Kombat XL (21.99 euro), Wolfenstein II The New Colossus (29.99 euro), Resident Evil VII Biohazard Gold Edition (39.99 euro), Dishonored La Morte dell'Esterno Deluxe Edition (24.99 euro), WWE 2K18 (29.99 euro) e WRC 7 (24.99 euro), solamente per citarne alcuni.

L'elenco completo dei titoli in promozione è disponibile sul PlayStation Store, tutte le offerte sono valide da oggi e fino al 26 febbraio. Avete già deciso quali giochi acquistare durante le offerte del weekend?