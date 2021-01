PlayStation Store: Sony aggiunge finalmente la sezione offerte anche su PS5

Se avete una PlayStation 5 avrete notato che navigando nel PlayStation Store direttamente dalla console non esiste una vera e proprio sezione dedicata alle offerte... o almeno non esisteva, fino ad oggi.

Finalmente Sony ha aggiunto la sezione "Promozioni" anche su PlayStation 5, in questo modo sarà possibile trovare subito i giochi in sconto e l'offerta della settimana. La sezione Promozioni del PlayStation Store su PS5 presenta lo stesso design delle altre categorie con la classica interfaccia a cubi, righe e colonne, niente di nuovo insomma rispetto al restyling del PlayStation Store dello scorso autunno lanciato in occasione del debutto di PlayStation 5 sul mercato.

Per quanto possa sembrare una piccolezza, si tratta in realtà di una aggiunta interessante e che la community chiedeva a gran voce da mesi, considerando anche che navigare alla ricerca di offerte dal PlayStation Store da desktop non è troppo comodo, dal momento che mancano completamente i filtri per ordinare i giochi in base al prezzo, al genere o alla data di uscita.

Una gradevole novità che capita in un buon momento, vi consigliamo di testarla subito andando alla ricerca di giochi in sconto tra le offerte su remake e remastered PS4 e PS5 oppure cercando la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store.