PlayStation Store: Sony annuncia sconti 'spettacolari' per il periodo natalizio

Nel corso del pomeriggio alcuni utenti PlayStation Store che hanno accettato di ricevere le mail promozionali da parte di Sony si sono visti recapitare un messaggio piuttosto interessante che riguarda l'arrivo di una nuova ondata di sconti.

Ecco di seguito il messaggio arrivato ad alcuni giocatori:

"Manca poco! I nostri Sconti di Gennaio saranno talmente grandi che non riusciremo a contenerli a lungo! Preparati a promozioni spettacolari su giochi e contenuti aggiuntivi. Unisciti a noi il 22 dicembre per scoprire tutte le offerte."

Sembrerebbe quindi che, dopo i numerosi sconti del Black Friday, il colosso giapponese sia già pronto a dare il via a nuove promozioni natalizie grazie alle quali gli utenti potranno acquistare le versioni digitali dei giochi ad un prezzo di favore. Purtroppo il messaggio non contiene indizi su quelli che potrebbero essere i titoli coinvolti nell'iniziativa e dovremo attendere l'inizio degli Sconti di Gennaio per scoprire i prodotti più interessanti, ovvero il prossimo mercoledì 22 dicembre 2021.

In attesa che l'ondata di offerte abbia ufficialmente inizio e che si possano scoprire i nomi di tutti i giochi in sconto, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida ai Regali di Natale PlayStation 4 e PlayStation 5, con tanto di lista dei giochi migliori del 2021.