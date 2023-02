PlayStation Store: Sony sta inviando codici sconto 10%, controllate la mail!

Febbraio è appena iniziato e sembra che Sony abbia deciso di fare un regalo ad alcuni fortunati clienti del PlayStation Store, i quali stanno ricevendo in queste ore un buono sconto del 10% valido su tutti gli acquisti per l'intero mese.

A riportare la notizia è PushSquare ma testimonianze simili si possono trovare anche su Reddit e Twitter, nella notte molti giocatori hanno ricevuto un codice sconto del 10% (ma c'è chi afferma di aver ricevuto un coupon che da diritto al 20% di sconto) da spendere su qualsiasi acquisto effettuato su PlayStation Store tramite la PlayStation App nel corso del mese di febbraio.

Non è chiaro quale sia il criterio di selezione per l'invio del codice sconto e nemmeno se l'iniziativa sia valida al di fuori degli Stati Uniti, il nostro consiglio in ogni caso è quello di tenere gli occhi aperti e controllare spesso la casella di posta associata al vostro account PlayStation Network, oltre alle notifiche dell'applicazione PlayStation.

Su PlayStation Store sono partiti i nuovi sconti con oltre 1.000 titoli per PS4 e PS5 in offerta, una buona occasione per fare acquisti sfruttando il codice sconto inviato da Sony. Qualcuno di voi ha ricevuto il buono sconto? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.