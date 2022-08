PlayStation Store: Sony ha sistemato la sezione delle novità per PS4 e PS5

Ultimamente, a Sony era un po' sfuggita di mano la questione shovelwave. I giochini di pochi spicci il cui unico scopo è quello di elargire trofei sono sempre esistiti sul PlayStation Store (e sempre esisteranno, visto che c'è richiesta), ma da qualche tempo a questa parte stavano ottenendo troppa visibilità all'interno della sezione "Novità".

La questione stava chiaramente infastidendo i giocatori di PlayStation 4 e PS5, che in mezzo a tanti prodotti di bassa qualità - tra cui Press X for Trophies, salito alla ribalta proprio in questo modo - rischiavano di perdere di vista le vere novità per le loro console. Per fortuna, Sony ha preso nota ed è rapidamente intervenuta per ridare decoro alla sezione "Novità". Basta aprire il PlayStation Store su console oppure sulle applicazioni per dispositivi mobili per vedere come adesso viene data assoluta priorità ai nuovi videogiochi, come Stray, Digimon Survive, Two Point Campus, Bright Memory Infinite e MultiVersus, con gli shovelwave rilegati in fondo all'elenco.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sul PlayStation Store sono attivi gli Sconti Estivi: avete tempo fino alle 00:59 di giovedì 18 agosto per acquistare giochi come Cyberpunk 2077 a 24,99 euro, The Last of Us Part II a 19,99 euro e Horizon Forbidden West a 59,99 euro per PS5 e 49,99 euro per PS4.