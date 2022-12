PlayStation Store nello spot con Mara Maionchi: tra God of War e 'cocchi di nonna'

Mentre FIFA 23 resta in offerta su PlayStation Store, il negozio digitale di casa Sony è protagonista di uno spot che vede al centro della scena Mara Maionchi.

La nota produttrice discografica ed ex giudice di X-Factor è infatti inclusa nella nuova pubblicità a sfondo natalizio proposta da Sony. Disponibile direttamente in apertura a questa news, lo spot affronta con ironia il tema dei regali di Natale pensati da nonne e nonni per i propri nipoti. Rivendicando di essere al passo coi tempi, Mara Maionchi cita la recente pubblicazione di God of War: Ragnarok e le frequenti aggiunte al catalogo di giochi inclusi negli abbonamenti a PlayStation Plus. Così facendo, porge al proprio "nipote" una Gift Card per PlayStation Store, che identifica come il regalo ideale per i "cocchi di nonna".



Non è la prima volta che la professionista si presta a comparsate nel mondo dei videogiochi. Nel lontano 2017, ad esempio, Mara Maionchi era apparsa in uno spot TV dedicato a Nintendo Switch. All'interno della pubblicità registrata per la console ibrida, la discografica appariva in compagnia di Gianluigi Donnarumma. Insieme al talentuoso portiere, presentava al pubblico le caratteristiche di ARMS, il divertente picchiaduro di casa Nintendo volto a sfruttare le potenzialità dei Joy-Con.