PlayStation Store: Super Mega Baseball 2 e Killing Floor Incursion tra le novità in arrivo

La settimana appena iniziata vedrà l'arrivo sul PlayStation Store di alcuni titoli decisamente interessanti per tutte le piattaforme Sony, tra cui Guns of Icarus Alliance e Killing Floor Incursion. Di seguto, le novità in arrivo su PlayStation 4, PlayStation Vita e PSVR.

Novità PlayStation 4

City of Brass

Deiland

Guns of Icarus Alliance

Hex Tunnel Touch

Hive Altenum Wars

Super Mega Baseball 2

Nuovi giochi PlayStation VR

Killing Floor Incursion

Pirate Flight

Ricordiamo che è ancora in corso l'Offerta della Settimana sul PlayStation Store, dedicata a Gran Turismo Sport, inoltre da domani (martedì 1 maggio) Sony Interactive Entertainment renderà disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus di maggio, tra cui Beyond Due Anime e Rayman Legends.