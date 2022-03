PlayStation Store: tanti giochi a meno di 20 euro e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì si rinnovano le promozioni del PlayStation Store, oltre ad una serie di nuovi sconti torna anche l'offerta della settimana dedicata ad un titolo per PS4 e PS5, in vendita a prezzo scontato per sette giorni.

La nuova offerta della settimana su PlayStation Store coinvolge Far Cry 6: la Standard Edition costa 34.99 euro, la Gold Edition è in vendita a 49.99 euro e il Season Pass costa 25.99 euro, quest'ultimo include i tre DLC dedicati ad altrettanti storici villain della saga (Vaas, Pagan Min e Joseph Seed) oltre alla versione completa di Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition.

Per quanto riguarda invece gli sconti, focus sui giochi in vendita a meno di 20 euro e in queso senso la scelta è davvero molto ampia dal momento che la selezione di PlayStation include giochi come Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Bloodborne Game of the Year Edition, UNO, Assassin's Creed 4 Black Flag, Metal Gear Solid V The Definitive Experience, Dragon Age Inquisition Edizione Gioco dell'Anno, Need for Speed Rivals, XCOM 2 War of the Chosen, Trials Rising, Trackmania Turbo, Hidden Agenda, DiRT 5, Ni No Kuni 2, Darksiders III, The Warriors di Rockstar Games (PS2 Classic), Zombie Army Trilogy, DiRT Rally e Dragon Ball Xenoverse, solamente per citarne alcuni.