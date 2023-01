PlayStation Store, tanti giochi a meno di 5 euro: cosa acquistare nel weekend

Questa settimana il PlayStation Store ha rinnovato la sua selezione delle offerte proponendo tantissimi videogiochi in sconto a pochi spicci. Il prezzo d'ingresso ridotto non compromette tuttavia la qualità, anzi! Se non volete spendere troppo, sappiate che ci sono alcuni titoli a meno di cinque euro che meritano tutta la vostra attenzione.

Se amate gli horror, allora siete molto fortunati, poiché nei nuovi saldi del PlayStation Store sono compresi anche gli spaventosi Outlast e Outlast 2, rispettivamente a 1,89 euro e 2,99 euro. In alternativa, potete recuperare i classici e immortali Resident Evil e Resident Evil 0 a 4,99 euro l'uno, che qualsiasi appassionato del genere dovrebbe giocare almeno una volta nella vita.

Voglia di avventura? Allora optate per Tomb Raider: Definitive Edition, il primo episodio della trilogia delle origini di Lara Croft proposto a 4,99 euro. Sempre editi da Square Enix ci sono il thriller investigativo sovrannaturale Murdered Soul Suspect a 1,99 euro, lo stealth Thief a 2,99 euro, il GDR sci-fi Deus Ex Mankind Divided a 4,49 euro e l'open world poliziesco ambientato a Hong Kong Sleeping Dogs: Definitive Edition a 4,49 euro.

Sparatutto? Comprate ad occhi chiusi Titanfall 2 a 4,39 euro, dotato di una delle campagne per giocatore singolo delle scorsa generazione di console. Gioco di ruolo? Recuperate Dragon's Dogma: Dark Arisen a 4,99 euro in attesa dell'uscita di Dragon's Dogma 2. Volete mettervi alla prova con un gioco difficilissimo? Super Meat Boy a 3,19 euro (2,39 euro se avete PlayStation Plus) farà al caso vostro. Curiosi di scoprire cosa faceva Housemarque prima dell'acclamato Returnal? Recuperate Alienation a 4,99 euro. Se non sapete ancora cosa comprare, allora dirigetevi sul PlayStation Store e scorrete la lista completa dei giochi in saldo.