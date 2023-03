PlayStation Store: tanti giochi Capcom in sconto, spazio anche alla nostalgia

Si amplia ancora di più l'offerta degli sconti Mega Marzo di PlayStation Store, che accoglie tanti nuovi giochi a prezzi molto intriganti. Spazio a diverse produzioni Capcom, ma non manca anche un focus su classici del passato e rimasterizzazioni.

Per quanto riguarda i giochi Capcom, largo spazio in particolare ai giochi di Resident Evil e Monster Hunter, compresi giochi di pubblicazione più recente, che possono essere acquistati a prezzi fortemente scontati. Tra le varie offerte troviamo ad esempio:

Resident Evil Village Gold Edition a 29,99 euro (-40%)

Resident Evil 2 Remake a 9,99 euro (-75%)

Resident Evil 3 Remake a 9,99 euro (-75%)

Resident Evil 7 Biohazard a 7,99 euro (-60%)

Monster Hunter Rise a 19,99 euro (-50%)

Monster Hunter World Iceborne a 19,79 euro (-34%)

Ma i giochi Capcom in offerta sono ancora di più: si può ad esempio acquistare Devil May Cry 5 con Vergil incluso a 9,89 euro (-67%), mentre Street Fighter 30th Anniversary Collection è proposto a 11,99 euro (-60%).

Per quanto riguarda le promozioni della categoria "Rimasterizzazioni e Retrò", la scelta è decisamente vasta e, tra le numerose produzioni, offre ad esempio:

God of War III Remastered a 9,99 euro (-50%)

The Last of Us Left Behind a 4,99 euro (-50%)

MediEvil Remake a 14,99 euro (-50%)

Final Fantasy VII originale a 7,99 euro (-50%)

Final Fantasy VIII Remastered a 9,99 euro (-50%)

Oddworld Abe's Oddysee a 2,49 euro (-50%)

Quake a 3,99 euro (-60%)

Streets of Rage 4 a 12,49 euro (-50%)

E quanto citato finora si tratta solo di una selezione limitata: su PlayStation Store c'è infatti tanto altro in offerta a prezzi molto vantaggiosi, pertanto non perdete l'occasione di far vostri tanti giochi risparmiando cifre considerevoli.