PlayStation Store: tanti giochi di Dragon Ball e DBZ in offerta, si parte da 4.99 euro

Per festeggiare l'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 vi proponiamo una selezione di giochi di Dragon Ball e Dragon Ball Z in sconto in queste ore su PlayStation Store: un ottimo modo per ingannare il tempo in attesa di novità su Budokai Tenkaichi.

Iniziamo proprio con Dragon Ball Xenoverse 2 a 4.99 euro mentre il picchiaduro Dragon Ball FighterZ costa 10.49 euro, da segnalare anche il DLC Legendary Pack 2 per Dragon Ball Xenoverse 2 a 4.99 euro e il Super Pack 4 a 3.99 euro. Il DLC Dragon Ball Xenoverse 2 Hero of Justice Pack 1 costa 7.99 euro e vi segnaliamo anche Goku Ultra Istinto a 2.49 euro per Dragon Ball FighterZ.

Dragon Ball The Breakers è in offerta a 12.99 euro, il Conton City Vote Pack per Dragon Ball Xenoverse 2 costa 4.79 euro e mentre l'Extra DLC Pack costa 3,99 euro in offerta. L'Extra Pass di Dragon Ball Xenoverse 2 è scontato del 50% e costa 14.99 euro invece di 29.99 euro mentre il Super Pass è in promozione a 12.49 euro invece di 29,99 euro. Il FighterZ Pass 2 di Dragon Ball FighterZ costa 7.49 euro, mentre i singoli personaggi del roster hanno un prezzo scontato a partire da 2,49 euro.