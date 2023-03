PlayStation Store: tanti giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro per iniziare bene la settimana

Per iniziare al meglio la settimana che segna l'inizio della primavera, vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di tre euro con le nuove offerte del PlayStation Store, una buona occasione per arricchire la propria ludoteca, risparmiando.

Iniziamo con Broforce a 2.99 euro, stesso prezzo per Thief, Broken Sword 5 La Maledizione del Serpente e Totally Reliable Delivery Service. SOMA costa 2.84 euro, così come Amnesia Collection (include Amnesia The Dark Descent, Amnesia A Machine For Pigs e Amnesia Justine), Spelunky costa 1.49 euro mentre TowerFall Ascension è in offerta a 2.79 euro.

Windbound è in sconto a 1.99 euro così come This War of Mines The Little Ones, un titolo da non perdere a questo prezzo. Per Robinson The Journey bastano 2.99 euro mentre Deadlight Director's Cut costa ancora meno, solo 1.49 euro, l'avventura Vampire The Masquerade Coteries of New York costa invece solamente 1,99 euro.

Super economico è Ducati 90th Anniversary a 99 centesimi, Planet Alpha costa 1.99 euro, Warhammer End Times Vermintide è in promozione a 2.99 euro e in chiusura vi segnaliamo Divination a 2.49 euro, 8-Bit Armies a 2.99 euro, Zombie Vikings a 2.39 euro, Rebel Cops a 1.49 euro e il picchiaduro Raging Justice a 1,29 euro.