PlayStation Store: tanti giochi PS4 e PS5 in offerta a 9.99 euro con gli sconti di Natale

Vi abbiamo già segnalato i giochi a meno di 3 euro sul PlayStation Store per i saldi natalizi, adesso invece aumentiamo il budget e diamo una occhiata ai giochi in vendita a 9.99 euro, compatibili con PS4 e PS5.

Tra i tanti citiamo Unchatrend L'Eredità Perduta, Mortal Komat X, F1 2019, Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto to Boruto Shinobi Strikers, For Honor Standard Edition (costa ancora meno, 9.89 euro per la precisione), Prototype Pacchetto Biohazard, Ratchet & Clank (PlayStation Hits), Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerella Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection, NiOh, The Evil Within e The Evil Within 2, Dark Souls II Scholar of the Firsts Sin, Just Causa 4 Reloaded, Castlevania Requiem, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, Contra Anniversary Collection e DMC Devil May Cry Definitive Edition.

Gli sconti di Natale sul PlayStation Store proseguiranno fino al 23 dicembre, quelli elencati sono solo alcuni dei giochi in vendita a meno di 10 euro ma la selezione è decisamente più vasta, inoltre è possibile trovare tanti altri titoli a prezzi inferiori (anche a meno di 5 euro) e ovviamente anche a costi maggiori per chiunque abbia un budget più alto da dedicare agli acquisti natalizi. Avete già deciso cosa comprare?