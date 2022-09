PlayStation Store: tanti nuovi giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro

Nuova ondata di sconti su PlayStation Store con una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di dieci euro e una nuova offerta dedicata ad un gioco sportivo di grande richiamo mediatico, specialmente negli Stati Uniti.

Iniziamo segnalando l'offerta di MLB The Show 2022, la versione standard costa 29.99 euro mentre la versione PS4 è in offerta a 19.99 euro, in offerta anche la Digital Deluxe Edition per PS4 e PS5.

Tanti anche i giochi a meno di 10 euro tra cui A Way Out a 7.49 euro, ARK Survival Evolved a 6.59 euro, Star Wars Battlefront 2 a 9.99 euro, Unravel 2 a 5.99 euro, Need for Speed Rivals a 4.99 euro e Payday 2 Crimewave Edition a 3,99 euro. E ancora, Sonic Forces a 9.99 euro, Watch Dogs Complete Edition a 8.99 euro e Need for Speed Payback Deluxe Edition a 3,99 euro.

Si continua con Dead Rising 4 Frank's Big Package a 9.99 euro, Battlefield 4 a 6.99 euro, Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville a 7.49 euro e Need for Speed Deluxe Edition a 7.49 euro, senza dimenticare LEGO Marvel's Avengers a 9,99 euro.

In chiusura segnaliamo Borderlands The Handsome Collection a 9.99 euro, BioShock Remastered a 7.99 euro, XCOM 2 a 4.99 euro e Just Cause 2 a 2,99 euro.