PlayStation Store: tanti nuovi giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro

Sono partiti i nuovi sconti di marzo su PlayStation Store, vi abbiamo già segnalato alcune interessanti offerte ma se volete risparmiare ancora di più, sappiate che ci sono tanti giochi per PS4 e PS5 a meno di cinque euro, davvero una bella occasione di risparmio.

Qualche esempio? Among Us costa 3.19 euro, Star Wars Battlefront 2 è in vendita a 4.99 euro, Outlast costa 3.79 euro, Little Nightmares è in sconto a 4.99 euro, Broforce è in offerta a 2.99 euro, MXGP3 Special Edition costa 3,74 euro e Monster Energy Supercross The Official Videogame è in vendita a 4,49 euro. E ancora, The Council costa 4.49 euro, Final Fantasy XV Multiplayer Comrades 3.99 euro, Overcooked! Gourmet Edition 4,99 euro e Pac-Man Championship Edition 2 4,94 euro.

Tra gli altri giochi a meno di cinque euro segnaliamo anche MotoGP 18, SteamWorld Dig, Giana Sisters Twisted Dreams Director’s Cut, Torment Tides of Numenera, SteamWorld Heist, Blaster Master Zero, Blaster Master 2 e Jothun Valhalla Edition.

Questa è solamente una piccola selezione, ci sono decine di altri titoli in sconto a meno di cinque euro, tra giochi AAA e AA datati, produzioni indipendenti, remake e remaster, una buona occasione per aggiungere nuovi giochi alla propria ludoteca ad un prezzo piccolo piccolo.