PlayStation Store: tanti giochi PS5 e PS4 a meno di 5 euro vi aspettano, correte!

Non vi bastano grandi capolavori a meno di 10 euro sul PlayStation Store e volete risparmiare ulteriormente? Anche sotto i 5 euro è possibile trovare diversi giochi di spessore per le vostre PS5 e PS4 che aspettano soltanto voi a prezzi davvero stracciati.

Se volete scatenarvi con un bel Picchiaduro, Mortal Kombat X vi accoglie a 4,99 euro, mentre gli amanti dei giochi di corse arcade possono portarsi a casa Need For Speed Heat a 3,49 euro, Need For Speed Payback a 2,99 euro e Burnout Paradise Remastered a soli 1,99 euro. Volete invece intrattenervi con un bell'Action/RPG? Allora Kingdom Come Deliverance Royal Edition fa al caso vostro considerato che è proposto a soli 3,99 euro.

Ma le sorprese del PlayStation Store non finiscono certo qui: gli amanti dell'horror possono spendere 1,89 euro per acquistare l'originale Outlast, ma non manca nemmeno Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition a 4,99 euro con cui intrattenersi. Volete invece riscoprire classici dal passato? C'è Castlevania Requiem a 3,99 euro così come Contra Anniversary Collection anch'esso a 3,99 euro. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta in mezzo a così tanta qualità a così pochi euro.

Non perdetevi dunque tutte le offerte PlayStation Store a meno di 5 euro, c'è ancora tantissimo da scoprire!