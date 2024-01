PlayStation Store: tanti giochi in sconto a meno di 2.49€, anche Anthem e Hotline Miami

Ultimi giorni per approfittare delle offerte di gennaio su PlayStation Store e per l'occasione torniamo a segnalarvi alcuni titoli particolarmente economici venduti a meno di 2,49 euro l'uno. E no, non ci sono solo indie a questo prezzo, garantito.

Iniziamo con X-COM 2 a 2.49 euro mentre Anthem Edizione Legione dell'Aurora costa solo 1.49 euro, ricordatevi che anche se il gioco non viene più aggiornato da anni, i server sono ancora aperti e funzionanti. L'oscuro LIMBO costa 2.49 euro, stesso prezzo per il velocissimo SpeedRunners, se invece volete darvi all'attività fisica ecco Tennis World Tour a 1,99 euro.

DOOM 1993 costa 1.99 euro, così come Gravel e Gauntlet Slayer Edition, assolutamente da consigliare anche Hotline Miami a 2.49 euro, DOOM 2 Classic a 1.99 euro, Agatha Christie The ABC Murders a 1.49 euro, Punch Club a 2.49 euro e Styx Master of Shadows a 1,99 euro.

This War of Mine The Little Ones è in super offerta a 1.99 euro, Red Faction costa 2.24 euro, DOOM 64 è in sconto a 1.64 euro (il prezzo non è casuale), inoltre citiamo Deadlight Director's Cut 1.49 euro, il controverso Agony a 1.99 euro e l'affascinante Windbound a 1,99 euro.

In chiusura, Outcast Second Contact e Flashback a 1.49 euro l'uno, Downwell a 1.64 euro, Silence a 1.99 euro e il remake di Toki allo stesso prezzo.