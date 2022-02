PlayStation Store: tanti sconti, giochi a meno di 15 euro e nuova offerta della settimana

Come ogni mercoledì, il PlayStation Store si aggiorna con tante novità, nello specifico oggi partono i nuovi sconti sui migliori giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 e c'è anche la nuova offerta della settimana valida per sette giorni.

Iniziamo segnalando la sezione Le Scelte dei Critici con tanti giochi PS4 e PS5 in sconto, tra questi citiamo Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank Rift Apart, Call of Duty Vanguard, Dethloop, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, NBA 2K22, Kena Bridge of Spirits, GTA V, It Takes Two, Riders Republic, Resident Evil Village e F1 2021, solamente per citarne alcuni, ma la lista è sterminata e include migliaia di giochi per entrambe le console Sony.

Spazio anche ai migliori giochi a meno di 15 euro, questa selezione include tra gli altri Sid Meier's Civilization 6, Assassin's Creed 4 Black Flag, Spyro Reignited Trilogy, Battlefield V, Dragon Age Inquisition GOTY Edition, Battlefield 1, Darksiders Genesis, BugSnax, XCOM 2 Deluxe Edition, Metal Gear Solid V The Definitive Experience, LEGO The Hobbit e Dragon Ball FighterZ.

Infine, l'offerta della settimana del PlayStation Store è dedicata a Guardiani della Galassia: la versione standard costa 41.99 euro invece di 69,99 euro mentre la più ricca Deluxe Edition è in offerta a 47.99 euro invece di 79,99 euro.