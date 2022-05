PlayStation Store, tanti sconti: i migliori giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro

Con l'avvio dei ricchi PlayStation Days of Play 2022, il PlayStation Store accoglie tante nuove promozioni interessanti, anche per budget di spesa molto contenuti.

Non mancano infatti giochi PS4 e PS5 proposti a meno di 10 euro. Dall'ottimo A Plague Tale: Innocence, da recuperare in attesa del sequel A Plague Tale: Requiem, al cupo Vampyr, passando per il tenero bundle dedicato ai due Unravel e allo scanzonato Golf with Your Friends. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili:

Uncharted: The Nathan Drake Collection : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; A Plague Tale: Innocence : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Hood: Outlaws & Legends : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Soulcalibur VI : proposto a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%;

: proposto a 9,79 euro, con uno sconto dell'86%; Red Dead Online : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Slime Rancher : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Terraria : proposto a 9,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,49 euro, con uno sconto del 50%; Golf with your Friends : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Vampyr : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Wolfenstein: The New Order : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Little Nightmares: Complete Edition : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Blasphemous : proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%; What Remains of Edith Finch : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Prey : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Bundle Unravel Yarny : proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%; Worms Rumble: proposto a 4,39 euro, con uno sconto dell'80%;

Ricordiamo che le offerte segnalate resteranno attive solamente sino al prossimo 9 giugno 2022. Al momento, è inoltre attiva una nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store.