PlayStation Store, tanti sparatutto a meno di 10 euro: ecco quali giochi comprare

Dalle pagine del mondo PlayStation non mancano di certo le occasioni per risparmiare con i tanti giochi che albergano lì: ad esempio, in occasione degli sconti di gennaio sullo Store PlayStation, ci sono tanti giochi in sconto a meno di 2.49 euro con Anthem e Hotline Miami, senza dimenticare gli innumerevoli titoli presenti nell'elenco complessivo.

Dopo aver visto i migliori giochi d'azione e d'avventura sotto i 20 euro sul PlayStation Store, è arrivato il momento di scoprire ciò che di interessante ha da offrire la piattaforma targata Sony per chi è alla ricerca di una sana dose di azione. Quali sono gli sparatutto a meno di 10 euro da recuperare dal PlayStation Store? Di nomi ve ne sono diversi, perciò vi rimandiamo senza ulteriori indugi all'elenco di cui sotto:

theHunter Call of the Wild passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Destiny 2 Ombre dal Profondo passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

Metro Exodus passa da 29,99 euro a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Far Cry 4 Gold Edition passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Far Cry New Dawn passa da 44,99 euro a 8,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Boderlands The Handsome Collection passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition passa da 29,99 euro a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

Scars Above passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Prey Digital Deluxe Edition passa da 39,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

BioShock Remastered passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

BioShock Infinite The Complete Edition passa da 19,99 euro a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

Rollerdrome passa da 29,99 euro a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Neon Abyss Deluxe Edition passa da 24,99 euro a 6,24 euro, con uno sconto del 75%.

Questa è solo una parte delle tante IP presenti ad un prezzo irrisorio sul PlayStation Store. Avete trovato la nuova avventura videoludica che vi farà compagnia per le prime settimane del nuovo anno? In tal caso, vi invitiamo a farcelo sapere qui sotto nei commenti.