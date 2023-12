PlayStation Store, termina l'anno in bellezza con i saldi: grandi giochi a meno di 20 euro

Il PlayStation Store ha dato il via alle offerte di fine anno con migliaia di giochi PS4 e PS5 in sconto, tra cui troviamo imperdibili occasioni a cui è impossibile rinunciare. Gli ultimi giorni dell'anno stanno per giungere, e con essi è il momento di videogiocare per tutte le vacanze natalizie grazie ai titoli imperdibili a meno di 20 euro.

L'impresa è un po' ardua, ma non impossibile. Dopo aver visto i migliori giochi PS5 e PS4 a meno di 4.99 euro per divertirsi alla grande con gli sconti PlayStation, è il momento di scoprire il meglio delle promozioni che vanno fino ad un massimo di 20 euro. Tra i titoli in elenco troviamo esperienze del calibro di Monster Hunter Rise, Alan Wake, Diablo II, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e alcune esclusive Sony, come nel caso di Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri. Qui a seguire trovate le occasioni migliori disponibili sul PlayStation Store.

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 passa da 39,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Alan Wake Remastered passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%. È inoltre previsto un ulteriore risparmio del 17% per gli abbonati a PlayStation Plus;

Grand Theft Auto V (PS4 e PS5) passa da 59,99 euro a 19,79 euro, con uno sconto del 60%;

Diablo II Resurrected passa da 39,99 euro a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

Dead by Daylight PS4 e PS5 passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Subnautica PS4 & PS5 passa da 29,99 euro a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy passa da 39,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri passa da 49,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 60%;

Borderlands 3 Next Level Edition PS4 e PS5 passa da 74,99 euro a 11,24 euro, con uno sconto dell'85%.

Termina così la carrellata di offerte a basso budget su PlayStation Store per la fine dell'anno, benché le pagine della piattaforma digitale siano ricche di titoli da recuperare per la conclusione del 2023.