PlayStation Store, i The Game Awards sono qui con tante offerte: da FF 16 a Cyberpunk

Alcuni giorni fa, direttamente dalle pagine del portale digitale di Sony PlayStation Store, sono giunti i nuovi saldi per terminare l'anno in bellezza. Ora, però, è il momento di festeggiare l'ormai imminente inizio dei The Game Awards con incredibili offerte su alcune delle avventure più interessanti di quest'anno e non solo.

Il 2023 sta giungendo alla sua conclusione, e si sa: dicembre fa rima con The Game Awards. La kermesse videoludica è foriera di novità, importanti annunci e, come nel caso del PlayStation Store, di offerte. Cyberpunk 2077, Final Fantasy 16, EA Sports FC 24 e Dead Island 2: questi sono solo alcuni dei nomi più gettonati presenti nella lista.

Qui a seguire trovate un elenco dei migliori giochi in saldo sul PlayStation Store in vista dei The Game Awards:

EA Sports FC 24 Standard Edition per PS4 e PS5 passa da 79,99 euro a 39,99 euro, con uno sconto del 50%;

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty passa da 29,99 euro a 25,49 euro, con uno sconto del 15%;

Cyberpunk 2077 passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Gran Turismo 7 25th Anniversary Digital Deluxe Edition passa da 99,99 euro a 69,99 euro, on uno sconto del 30%;

Mortal Kombat 1 passa da 74,99 euro a 52,49 euro, con uno sconto del 30%;

Dead Island 2 passa da 69,99 euro a 41,99 euro, con uno sconto del 40%;

Final Fantasy 16 passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Final Fantasy 16 Deluxe Edition Digitale passa da 99,99 euro a 59,99 euro, con uno sconto del 40%;

F1 23 passa da 79,99 euro a 31,99 euro, con uno sconto del 60%;

The Crew Motorfest Standard Edition Cross-Gen Bundle passa da 79,99 euro a 47,99 euro, con uno sconto del 40%;

Star Wars Jedi Survivor passa da 79,99 euro a 43,99 euro, con uno sconto del 45%;

Cocoon passa da 24,99 euro a 19,99 euro, con uno sconto del 20%;

No Man's Sky PS4 & PS5 passa da 49,99 euro a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

Remnant II Standard Edition passa da 49,99 euro a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

Street Fighter 6 passa da 69,99 euro a 39,19 euro, con uno sconto del 44%;

Resident Evil 4 Remake PS4 & PS5 passa da 69,99 euro a 30,09 euro, con uno sconto del 57%;

Sonic Superstars Digital Deluxe Edition LEGO per PS4 e PS5 passa da 69,99 euro a 48,99 euro, con uno sconto del 30%.

Le offerte sono sopraggiunte in concomitanza dei PlayStation Plus Season of Play, con un mare di regali e sconti su PS4 e PS5. Si prospetta essere un periodo di grandi occasioni per i possessori di console appartenenti all'ecosistema PlayStation; pronti al gaming in grande stile?