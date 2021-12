PlayStation Store: Thief, Deadlight, Homefront e tanti altri giochi a meno di tre euro

Cosa si può comprare con meno di tre euro sul PlayStation Store? Normalmente molto poco ma non durante i saldi di gennaio appena iniziati, sono tante le occasioni interessanti ad un prezzo davvero contenuto, a patto ovviamente di non aspettarsi giochi AAA di recente produzioni. Tuttavia non mancano le sorprese.

Iniziamo con Limbo a 2.24 euro, Slender The Arrival a 1.99 euro, Oxenfree a 99 centesimi e Suicide Guy a 2.39 euro, si continua con Bridge Constructor a 2.49 euro, Foxyland e Tetraminos a 1.99 euro l'uno, stesso prezzo per Super Destronaut DX.

SteamWorld Dig costa 2.24 euro, in sconto anche Loot Hero DX a 2.74 euro e Gun Crazy a 2.24 euro, Lone Survivor The Director's Cut costa appena 99 centesimi mentre per Hellfront Honeymoon e Void Gore bastano 2.49 euro l'uno.

Homefront The Revolution è in sconto a 2.99 euro, Murdered Soul Suspect e Thief di Square Enix costano 1.99 euro l'uno, I Am Bread costa 2.59 euro, super prezzo anche per Surgeon Simulator Anniversary Edition proposto a 2.19 euro, inoltre vi segnaliamo How to Survive 2 a 2.99 euro, stesso prezzo per Deadlight Director's Cut, in chiusura non possiamo non citare Toki a 99 centesimi e Agents of Mayhem a 2.99 euro.