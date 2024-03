PlayStation Store, i titoli imperdibili a meno di 20 euro: ce n'è per tutti i gusti!

I nuovi sconti sul PS Store hanno dato il via a super offerte per gli utenti Plus, seguendo le orme di quanto fatto con le selezioni essenziali della sezione "Titoli Imperdibili" con promo convenienti per i giocatori. Ma quali sono le migliori avventure videoludiche a meno di 20 euro? La lista è davvero ricca di nomi, e uno è meglio dell'altro.

Tra essi possiamo citare EA Sports FC 24 a soli 15,99 euro, Mortal Kombat 11 a 9,99 e Madden NFL 24 a 15,99 euro. Tuttavia, questa è solo una piccola fetta dei 331 titoli totali disponibili a prezzo budget. Volete saperne di più? Allora qui di seguito vi rimandiamo ai prodotti più interessanti in offerta sul PS Store a meno di 20 euro.

EA Sports Fc 24 passa da 79,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Madden NFL 24 passa da 79,99 euro a 15,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Stray - da 29,99 euro a 19,99 euro; l'offerta è pari al 34% del totale;

SnowRunner è ora acquistabile a soli 19,99 euro (-50% sul costo di 39,99 euro);

The Forest passa da 16,99 euro a 5,94 euro. Lo sconto ammonta al 65%;

Assassin's Creed Valhalla passa da 69,99 euro a 17,49 euro, con uno sconto del 75%;

Far Cry 6 - da 69,99 euro a 17,49 euro, con un'offerta pari al 75%;

Dead By Daylight è ora acquistabile a soli 14,99 euro (-50% sul costo di 29,99 euro);

Assassin's Creed Odyssey passa da 69,99 euro a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Assassin's Creed Origins passa da 69,99 euro a 10,49 euro, con uno sconto dell'85%;

Days Gone - da 39,99 euro a 15,99 euro. Lo sconto ammonta al 60%;

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands passa da 49,99 euro a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%.

Termina qui la lista parziale dei giochi disponibili a meno di 20 euro sulla piattaforma digitale di Sony. Dopo aver visto quel che ha da offrirci il PlayStation Store con gli sconti sui grandi giochi a meno di 10 euro, è il momento di passare un weekend all'insegna del gaming.