PlayStation Store: tornano le 12 Offerte di Natale, si parte con Crash Bandicoot Trilogy

Tornano lesul PlayStation Store: da oggi e fino al 24 dicembre il negozio online di Sony proporrà dodici diversi titoli a prezzo scontato, uno ogni 48 ore. Si parte con

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è in vendita sul PlayStation Store al prezzo di 24.99 euro anzichè 39.99 euro con un risparmio pari al 37% sul prezzo di listino. L'offerta è attualmente in corso e durerà fino alle 12:00 (ora italiana) di sabato 2 dicembre, quando Crash Bandicoot Trilogy cederà il posto a un nuovo titolo no nancora annunciato.

Le 12 Offerte di Natale sul PlayStation Store andranno avanti fino alla vigilia di Natale, siete pronti per nuovi affari d'oro?