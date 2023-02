PlayStation Store: tornano i Doppi Sconti PS Plus e nuovi giochi a meno di 20 euro

Come ogni mercoledì, tornano gli sconti su PlayStation Store e questa settimana ci sono davvero tante nuove offerte, tra cui il ritorno dei Doppi Sconti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Ecco le promo più interessanti sui giochi per PS4 e PS5.

Per quanto riguarda i Doppi Sconti su PlayStation Store, gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto ad una percentuale di sconto superiore su giochi di primissima fascia come FIFA 23, The Witcher 3 Wild Hunt, The Last of Us Parte 2, Gotham Knights, A Plague Tale Requiem, Need for Speed Unbound, GTA Online, Far Cry 6, Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, NHL 23, Goat Simulator 3, Riders Republic, Assassin's Creed Valhalla, Marvel's Spider-Man Miles Morales e tanti altri.

Disponibili da oggi anche nuovi giochi a meno di 20 euro tra cui MotoGP 22, Tekken 7 Originals Edition, Slime Rancher, The Forest, A Way Out, Team Sonic Racing, Far Cry 3 Classic Edition, Mafia II Definitive Edition, RIDE 4, Rayman Legends, Assassin's Creed Syndicate, DiRT 5, LEGO Marvel's Avengers, Weird West, Battlefield 1 Revolution, BioShock The Collection, The House of the Dead Remake, Burnout Paradise Remastered, Winter Games 2023, Borderlands Game of the Year Edition, Sonic Forces e Star Wars Battlefront Ultimate Edition.