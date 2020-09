PlayStation Store: tornano gli sconti A Tutto Giappone, ecco le nuove offerte

Torna la promozione A Tutto Giappone sul PlayStation Store: fino al 7 ottobre sconti fino al 50% sui migliori giochi sviluppati in Giappone, tra questi troviamo titoli prodotti da publisher come Capcom, Bandai Namco, Konami, Square Enix e tanti altri editori.

Sono oltre 300 i titoli in promozione, l'elenco è sterminato e include tra gli altri Devil May Cry V, Dark Souls 3, Tekken 7, Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy XV, Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, Street Fighter V, Dragon Quest 11 Echi di un'Era Perduta, Final Fantasy 7, One Piece Pirate Warriors 3, Yakuza 6 The Song of Life, DmC Devil May Cry Definitive Edition, Dead Or Alive 6, Yakuza Kiwami 2, Okami HD e The King of Fighters 14.

Le offerte sono attive da oggi e fino alle 23:59 del 7 ottobre, avete quindi tutto il tempo necessario per ricaricare il vostro portafoglio PSN e procedere con gli acquisti. Su alcuni giochi inoltre è disponibile uno sconto aggiuntivo per gli abbonati PlayStation Plus, variabile tra il 5 e il 20%. Sono ancora disponibili i Doppi Sconti PS Plus sul PlayStation Store, con risparmio raddoppiato per tutti gli abbonati al servizio Premium di Sony.