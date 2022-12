PlayStation Store: tre esclusive Sony PS4 e PS5 in sconto a 9.99 euro

Tre esclusive PlayStation da comprare subito: ecco i nostri consigli per gli acquisti, con gli sconti di fine anno del PlayStation Store è possibile risparmiare sull'acquisto dei migliori giochi per PS4 e PS5, vi proponiamo la nostra selezione di giochi imperdibili ora in offerta a 9.99 euro l'uno.

God of War III Remastered

L'epico finale della prima trilogia di God of War è un gioco ancora oggi attualissimo che non può mancare nella ludoteca di ogni fan di Kratos e dei giocatori PlayStation in generale. La remaster per PS4 (il gioco è uscito originariamente nel 2010 su PS3) presenta un comparto tecnico migliorato e include tutti i DLC e costumi pubblicati per la versione originale. Semplicemente imperdibile.

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie, si tratta di un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni e che ha visto l'arrivo di un sequel a febbraio, disponibile su PS4 e PS5. La Complete Edition include oltre al gioco completo anche l'espansione The Frozen Wilds, che porta Aloy nelle fredde terre ghiacciate. Da avere, sopratutto a questo prezzo.

Uncharted The Nathan Drake Collection

Uncharted 5 sarà un reboot? Così si dice, non ci sono ancora certezze in merito ma è probabile che dopo Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta, Naughty Dog e PlayStation vogliano esplorare nuovi orizzonti. In attesa di saperne di più vi consigliamo di rivivere la prima trilogia di Nathan Drake con questa raccolta che include Uncharted Drake’s Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake. Tre giochi al prezzo di (quasi) uno, impossibile chiedere di più.