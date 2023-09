PlayStation Store: tre giochi a meno di 10 euro da non perdere con i Saldi del Weekend

Se state cercando un bel modo per trascorrere la domenica pomeriggio senza spendere troppo, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla promozioni del PlayStation Store. Ci sono una marea di videogiochi in offerta a prezzo stracciato, come questi tre a meno di 10 euro che secondo noi farebbero una bella figura nella vostra collezione digitale.

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 9,99 euro (PS4)

Avete voglia di una sana dose di avventure? Allora Shadow of the Tomb Raider fa al caso vostro, specialmente adesso che è in offerta a soli 9,99 euro nella sua edizione definitiva.

Ultimo tassello della "Trilogia delle origini" di Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider vede l'avventuriera più famosa del globo addentrarsi nelle fitte foreste del Sud America nel tentativo di fermare un'apocalisse Maya che ella stessa ha contribuito ad innescare. Fedele ai canoni ludici stabiliti dai suoi diretti predecessori, Shadow of the Tomb Raider offre un riuscito mix di esplorazione, scene d'azione al cardiopalma e sessioni stealth. La Definitive Edition include il gioco base, le sette tombe sfida dei DLC e tutte le armi aggiuntive.

Wonder Boy: The Dragon's Trap per PS4 e PS5 a 7,99 euro

Rifacimento del cult per SEGA Master System, Wonder Boy: The Dragon's Trap è impreziosito da splendide animazioni create a mano, una giocabilità ricalibrata e un sottofondo audio riorchestrato.

Il protagonista Umano (per l'occasione affiancato dalla new entry Umana) è stato trasformato in una mostruosità simile ad una lucertola e l'unico modo che ha per riacquistare la sua forma normale è quello di trovare la Croce Salamandra. Da questo incipit prende piede un'avventura ricca d'azione in un mondo 2D fortemente interconnesso, nel quale è possibile passare alla grafica in 8-bit in qualsiasi momento. Occhio che sul PlayStation Store le versioni PS4 e PS5 sono in vendita separatamente, quindi fate attenzione a quale comprate.

Journey per PS4 a 7,49 euro

Ripeschiamo una gemma d'annata per consigliarla a tutti coloro tra voi che, per un motivo o per l'altro, non hanno avuto modo di giocarla negli anni passati.

Apice assoluto della produzione di Thatgamecompany, Journey è un'esperienza nella quale chiunque dovrebbe immergersi almeno una volta nella vita. Soli e dispersi in mezzo ad un deserto, dovrete guidare il vostro alter ego verso una montagna proibita che si scorge all'orizzonte. Sospinti da venti fortissimi e avvolti da un caldo torrido che pare fuoriuscire dallo schermo, vi capiterà di condividere l'esperienza con degli sconosciuti incontrati strada facendo. L'esperienza di Journey dura una manciata di ore, ma vi resterà attaccata addosso per sempre.