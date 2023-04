PlayStation Store: tre giochi a meno di 3 euro da non perdere con gli Sconti di Primavera

Mentre il freddo e la pioggia attanagliano gran parte della penisola, ci pensano gli Sconti idi Primavera del PlayStation Store a ricordarci in che periodo dell'anno ci troviamo. In occasione del weekend, abbiamo dunque ben pensato di consigliarvi qualcosa da acquistare con pochi spiccioli: ecco a voi tre bei giochi in offerta a meno di 3 euro.

Snake Pass (2,99 euro)

Calatevi nelle squame di un simpatico serpete con Snake Pass, un piacevole e colorato gioco di piattaforme basato su rompicapi fisici sviluppato da Sumo Digital, studio indipendente che ha anche curato Sackboy: Una Grande Avventura.

Il protagonista è Noodle, un serpente chiamato a salvare Haven Tor, la cui tranquillità viene minacciata da un misterioso intruso. Ad accompagnarlo c'è Doodle il colibrì, che lo aiuta nella ricerca delle Chiavi di Pietra, essenziali per ottenere un mitico potere. Il protagonista compensa la carenza di doti acrobatiche strisciando nell'erba alta, avviluppandosi tra i bambù ed esibendosi in azioni alle quali neppure gli appassionati di platform sono abituati. Leggete la nostra recensione di Snake Pass.

Old Man's Journey (2,49 euro)

Se siete in cerca di un'avventura semplice, rilassante e allo stesso tempo profonda, Old Man's Journey può fare al caso vostro. Questo puzzle adventure dal carattere introspettivo racconta la storia di un anziano attraverso delle bellissime vignette che ripercorrono i suoi ricordi, spingendovi a riflettere sulla complessità della vita e sul concetto di felicità.

Interagendo con un ambiente bizzarro e tranquillo, siete chiamati a risolvere una serie di rilassanti puzzle sfruttando la funzione di modellazione del paesaggio, che consente di modificare il territorio per creare nuove strade percorribili dal protagonista. Complessivamente, l'avventura dura circa due ore.

Bastion (2,24 euro)

Opera prima degli autori di Hades, Bastion è un eccellente RPG d'azione che all'epoca della sua uscita, più di dieci anni fa, ha rinnovato il concetto di trama nei videogiochi introducendo un narratore reattivo che valuta ogni mossa del giocatore. Non fatevi però influenzare dall'età anagrafica, poiché Bastion non è invecchiato di un giorno.

Il mondo di Bastion, dipinto con uno sgargiante stile acquerellato, è stato frantumato in mille pezzi da una catastrofe surreale nota come la "Calamità". Nei panni del protagonista, "The Kid", dovete esplorare decine e decine di livelli, brandire un vasto arsenale di armi potenziabili e combattere una moltitudine di bestie selvagge al fine di scoprire la causa scatenante dell'apocalisse.

Gli sconti del PlayStation Store rimarranno attivi, dunque avete tutto il tempo per pensarci. Già che ci siete, approfittate dei commenti per condividere i vostri consigli per gli acquisti con noi e il resto della comunità di Everyeye.