PlayStation Store: tre giochi a meno di 5 euro da recuperare con gli Sconti di Gennaio

Oggi finiscono le festività, ma non gli Sconti di Gennaio del PlayStation Store, destinati a rimanere attivi per un'altra decina di giorni. Se non avete ancora deciso cosa comprare, ci pensiamo noi a fornirvi qualche consiglio: ecco a voi tre giochi a meno di 5 euro che dovreste assolutamente recuperare.

Mortal Shell: Enhanced Edition per PS4 e PS5 (4,49 euro)

Se siete affamati di soulslike e avete già giocato tutti i pesi massimi del genere, potete approfittare degli Sconti di Gennaio per recuperare il più che dignitoso Mortal Shell: Enhanced Edition ad un prezzo irrisorio. Questo soulslike dalle tinte oscure mette alla prova la vostra tenacia con una meccanica di gioco che prevede la possibilità di recuperare e governare i resti perduti dei guerrieri sconfitti in passato, i cosiddetti "shell". Risvegliando questi involucri e occupando i loro corpi potrete perfezionare la vostra maestria e metterla in pratica in battaglie strategiche e ragionate, che richiedono un attento calcolo dei tempi di parata e di contrattacco.

Leggete la nostra recensione di Mortal Shell per saperne di più. L'Edizione Enhanced per PS5 offre un l'output a 4K in 60fps con texture di qualità ultra.

Dragon's Dogma: Dark Arisen per PS4 (4,99 euro)

Mica volete farvi trovare impreparati all'uscita di Dragon's Dogma 2, fissata per il 22 marzo 2024? Approfittate di quest'attesa di tre mesi per recuperare e giocare al suo illustre predecessore, Dragon's Dogma: Dark Arisen, per l'occasione scontato a soli 4,99 euro. Dragon's Dogma: Dark Arisen apre le porte dell'esteso open world di Gransys, dove vi viene concessa la possibilità di scegliere fra nove differenti classi e di ottenere l'aiuto di tre personaggi non giocanti. Il sistema delle Pedine (degli NPC alleati che offrono aiuto in battaglia e che possono essere scambiati con gli altri giocatori) rappresenta uno degli aspetti più apprezzati di una produzione che, pur portandosi parecchi anni sulle spalle, risulta essere ancora apprezzabile per tutti gli appassionati del genere.

L'edizione Dark Arisen include anche tutti i contenuti scaricabili post-lancio e la grande, omonima espansione della storia.

DOOM per PS4 (3,99 euro)

Sono passati diversi anni dall'uscita e nel frattempo è arrivato anche un seguito, ma il DOOM del 2016 è ancora una vera e propria bomba. Se per qualche motivo non ci avete mai giocato, rimediate subito. Le armate demoniache hanno invaso Marte e tocca a voi rispedirle negli inferi con un gameplay da FPS old school che rifugge la staticità in favore della rapidità di movimento ed esecuzione. Basandosi sulla filosofia del "push forward combat", DOOM (2016) vi invoglia ad affrontare a muso duro le belve infernali per placare la continua fame di risorse dello Space Marine. Al termine della campagna, ve lo assicuriamo, vi verrà immediatamente voglia di recuperare anche DOOM Eternal.