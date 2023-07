PlayStation Store: tre giochi in offerta a 9.99 euro che vi svolteranno l'estate

Lo sappiamo, in estate a casa ci annoia, a luglio poi non escono nemmeno tutti questi grandi giochi. Per fortuna c'è il buon caro vecchi backlog da smaltire... ah, avete seccato anche quello eh? Tranquilli, ci siamo noi per suggerirvi tre giochi in offerta su PlayStation Store a 9.99 euro, compatibili con PS4 e PS5.

Until Dawn

Sviluppato da Supermassive Games, Until Dawn è di fatto il progenitore di giochi come The Quarry e The Dark Pictures Anthology, prodotti dallo stesso studio. Una vacanza tra studenti destinata a finire male, una casa in montagna sperduta e ovviamente piena di pericoli (ma passarci la notte sembrerà comunque una buona idea, come in ogni teen horror che si rispetti), Until Dawn non propone un plot particolarmente originale ma si distingue per una buona scrittura e un cast carismatico. Da avere.

BioShock The Collection

In realtà sono tre giochi, al prezzo di (nemmeno) uno: questo pacchetto include l'originale BioShock, il controverso BioShock 2 (privo del comparto multiplayer) e il capolavoro BioShock Infinite con l'aggiunta del DLC Burial at Sea, diviso in due parti. Tutto a 9.99 euro... che altro dobbiamo dire per convincervi a comprarlo?

Tearaway Avventure di Carta

Passato del tutto inosservato, Tearaway è un gioco uscito originariamente su PlayStation Vita e poi convertito su PS4 con il titolo Tearaway Avventure di Carta, godendo così di un comparto tecnico migliorato e di alcune ottimizzazioni al gameplay. Un platform 3D coloratissimo in un mondo di carta a base di origami, Tearaway è una piccola poesia digitale, per molti ma non per tutti.