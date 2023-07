PlayStation Store: tre gioconi irrinunciabili per PS4 e PS5 in offerta a 4.99 euro

Continuano i consigli per gli acquisti in questa folle (almeno dal punto di vista climatico) estate 2023. Dopo avervi proposto una selezione di giochi PS4 e PS5 a meno di 2.50 euro ecco ora tre giochi in vendita al prezzo scontato di 4,99 euro l'uno, da non perdere assolutamente.

Titanfall 2

Cosa dire di Titanfall 2 che non sia già stato detto mille altre volte? Il gioco di Respawn è un piccolo capolavoro del genere sparatutto, purtroppo all'epoca passò inosservato a causa del lancio in contemporanea con Battlefield 1, scelta piuttosto controversa e molto discussa da parte di Electronic Arts. Da anni si parla di un Titanfall 3 ma fino ad oggi nulla si è mai concretizzato, ma noi vi consigliamo caldamente di acquistare il gioco, a questo prezzo è davvero irrinunciabile.

Dragon's Dogma Dark Arisen

Mentre attendiamo l'arrivo di Dragon's Dogma 2 (debutto che, putroppo, non sembra troppo vicino) possiamo consolarci con Dragon's Dogma Dark Arisen, action RPG fantasy realizzato con un cura maniacale e che negli anni ha riscosso un notevole successo. Una versione espansa e aggiornata del primo Dragon's Dogma, con cavalieri, dragoni, spade e lance. Che cosa volere di più?

Resident Evil e Resident Evil Zero

In questo caso vi consigliamo due giochi, ovvero la versione HD del primo Resident Evil e la riedizione del prequel Resident Evil Zero. Due storie strettamente connesse che permettono di approfondire la lore della saga Capcom. Magari non sono invecchiati benissimo a livello di gameplay e (sopratutto) controlli ma se volete riscoprire le origini di Resident Evil non troverete un modo migliore per farlo. Non a questo prezzo, almeno.

