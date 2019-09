Il PlayStation Store UK svela la data di lancio di Trials of Mana

Sebbene non sia ancora giunto alcun comunicato ufficiale da parte di Square-Enix, la data di lancio di Trials of Mana è stata svelata in anticipo dalle pagine del PlayStation Store UK.

Stando a quanto apprendiamo tramite il marketplace di Sony, Trials of Mana sarà pubblicato il 20 aprile 2020, presumibilmente in contemporanea su tutte le piattaforme di riferimento del titolo, ovvero PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Appare più di una coincidenza l'imminente Nintendo Direct che si terrà fra alcune ore: molto probabilmente assisteremo al definitivo annuncio della data di uscita proprio durante la diretta che la casa di Kyoto terrà stanotte alle ore 00:00.

Trials of Mana è il remake di Seiken Densetsu 3, videogioco risalente al 1995, anno nel quale fu distribuito da Square per Super Nintendo Entertainment System. L'originale JRPG sbarcò esclusivamente su territorio nipponico, e non raggiunse mai le sponde europee a causa di una massiccia presenza di bug e problemi tecnici, nonché dell'eccessivo peso che non era possibile trasporre sulle cartucce nostrane.

Rimaniamo dunque in attesa di eventuali conferme durante il Nintendo Direct di stanotte. Nel frattempo, potete gustarvi Trials of Mana in azione tramite un filmato di gameplay mostrato alla Gamescom 2019. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Trials of Mana.