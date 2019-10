PlayStation Store: ultime ore per approfittare delle Offerte del Weekend

Vi siete persi le Offerte del Weekend sul PlayStation Store? Avete tempo fino alle 12:59 di martedì 22 ottobre per rimediare, la promozione durerà ancora per qualche ora, offrendovi così la possibilità di acquistare i migliori giochi PS4 in offerta a prezzo scontato.

Tra i giochi playStation 4 in vendita a sconto troviamo EA Sports UFC 3, The Sims 4 con espansione Cani + Gatti, Madden NFL 20, Jump Force (versione Standard e Deluxe), Bloodstained Ritual of the Night, Monster Hunter World, Ace Combat 7 Skies Unknown, Naruto to Boruto Shinobi Striker, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno, Warhammer Chaosbane e Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy.

Per i prezzi corretti e aggiornati vi rimandiamo al PlayStation Store, la percentuale di sconto per alcuni giochi è pari al 50%, destinata a salire su una selezione di prodotti per gli abbonati PlayStation Plus. Alle Offerte del Weekend del PlayStation Store si uniscono i Saldi di Halloween sui migliori giochi PS4 con tanti titoli in vendita a meno di 5 euro fino al 2 novembre, una occasione unica per arricchire ed espandere la propria libreria giochi PlayStation 4 risparmiando.