PlayStation Store: ultime ore per approfittare degli sconti del weekend

Vi siete persi le offerte del weekend sul PlayStation Store? Avete ancora pochissime ore per recuperare gli sconti del fine settimana su una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a prezzo scontato. Ecco quali sono i giochi in offerta.

Si parte con Assassin's Creed Valhalla a 39.19 euro, la Ultimate Edition del gioco Ubisoft costa invece 71.99 euro e include oltre al gioco anche il Season Pass, il DLC La Leggenda di Beowulf ed il pacchetto Ultimate con tre contenuti extra.

Sconti anche per Guilty Gear Strive proposto in edizione Standard a 38.99 euro, Deluxe Edition a 63.74 euro e Ultimate Edition a 74,99 euro. MLB The Show 21 costa 29.99 euro in versione PS4 a 39.99 euro in formato PS5, scontata anche la Jackie Robinson Edition in vendita a 54.99 euro per PS4 e 69.99 euro per PS5.

Watch Dogs Legion è in promozione a 27.99 euro, stesso prezzo per Immortals Fenyx Rising nella doppia versione PS4 e PS5. Infine segnaliamo due bundle Ubisoft proposti a 64.99 euro l'uno: il primo pacchetto include Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising mentre il secondo comprende Watch Dogs Legion e Assassin's Creed Valhalla. Infine, taglio di prezzo per la valuta virtuale di MLB The Show 21.