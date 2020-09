PlayStation Store: ultimissime ore per approfittare delle offerte del weekend

Andranno avanti fino alle 00:59 del 29 settembre le offerte del weekend sul PlayStation Store, avete dunque ancora pochissime ore per acquistare a prezzo scontato una selezione di giochi per PS4 tra grandi classici e titoli da riscoprire.

Tra i giochi in promozione troviamo The Last Of Us Remastered a 9.99 euro per il TLOU Day, oltre a The Last Of Us Left Behind a 4.99 euro, e ancora Project CARS 3 a 49.99 euro e Fast & Furious Crossroads a 24,99 euro. Si continua con Wasteland 3 a 44.99 euro, Eternity The Last Unicorn a 4.99 euro, Blackhole Complete Edition a 3.74 euro, Sword Art Online Alicization Lycoris a 44.99 euro e Windbound a 22,49 euro. Sul PlayStation Store trovate la lista completa, avete tempo per tutta la giornata di oggi (lunedì 28 settembre) per fare i vostri acquisti, dalle 00:59 i giochi citati torneranno ad essere venduti a prezzo pieno.

Sul PlayStation Store trovate anche i nuovi sconti A Tutto Giappone dedicati ai migliori giochi giapponesi per PS4, da Resident Evil 3 a Dragon Ball FighterZ, e ancora Monster Hunter World, Tales of Berseria, Resident Evil 2 Remake, Yakuza 6 The Song of Life e tanti altri, in promozione fino ai primi giorni di ottobre.