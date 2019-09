Sul PlayStation Store USA Control e il Season Pass sono già in sconto

Nel weekend Sony ha lanciato i Saldi Flash sul PlayStation Store USA, che rimarranno disponibili fino alla giornata di domani. Le offerte non sono accessibili in Italia, ma risultano essere ugualmente interessanti poiché potrebbero fornirci qualche indizio sulle prossime promozioni che verranno avviate dalle nostre parti.

Tra i saldi flash del PlayStation Store USA spicca senza ombra di dubbio Control: ad un mese dal lancio, l'ottimo titolo di Remedy ha già subito un taglio del 20% ed è acquistabile a 47,99 dollari anziché 59,99 dollari. La cosa interessante è che è stato scontato anche il Season Pass di Control (che passa da 24,99 dollari a 19,99 dollari), nonostante non sia ancora stato resa disponibile nessuna delle due espansioni previste. Tra gli altri titoli in offerta, giusto per citarne alcuni, figurano DiRT Rally 2.0, F1 2019 e persino Wolfenstein Youngblood, anch'esso piuttosto recente.

Una domanda sorge spontanea: questi sconti, specialmente quelli dedicati a Control, verranno resi disponibili anche in Italia? Possibile, dal momento che è già capitato in passato. Le promozioni attualmente attive sul PlayStation Store nostrano - tra le quali spiccano PlayStation Vintage e Sconti a meno di 20 euro - scadono il 3 ottobre e quasi sicuramente verranno sostituite da nuove campagne promozionali. Staremo a vedere!