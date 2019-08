PlayStation Store USA, al via i Saldi Flash: Crash Team Racing scontato per la prima volta

Giusto in tempo per il weekend, Sony ha lanciato i nuovi Saldi Flash sul PlayStation Store statunitense con sconti su numerosi giochi fino al 50%!

Le offerte non sono accessibili a noi italiani, ma le promozioni lanciate oltreoceano sono sempre un buona fonte di speculazioni. Tra i nuovi Saldi Flash, ad esempio, salta subito all'occhio l'interessante taglio di prezzo operato a Crash Team Racing: Nitro-Fueled, titolo molto recente oltre che ancora in vetta alle classiche, che sul PlayStation Store nostrano non è mai stato scontato: che stia per subire una riduzione di prezzo anche dalle nostre parti? Staremo a vedere. Intanto, i fortunati giocatori statunitensi questo weekend possono acquistarlo a 29,99 dollari, con un taglio del 25% sul prezzo pieno di 39,99 dollari. Quest'oggi, tra l'altro, ha aperto ufficialmente i battenti il nuovo Spyro & Friends Grand Prix, con il draghetto viola come ospite d'eccezione.

Tra gli altri giochi in promozione figurano Hitman 2 (29,99 dollari invece di 59,99 dollari) e The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (14,99 dollari invece di 49,99 dollari). Se siete curiosi, trovate la lista completa sul PlayStation Blog USA.

Per fortuna, mentre vi scriviamo sono attive un bel po' di promozioni anche sul nostro negozio. Oltre ai ciclici sconti sui giochi a meno di 10 euro e 20 euro, ci sono anche le Offerte sui migliori giochi per PS4 e i saldi PlayStation Presenta!