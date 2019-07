PlayStation Store USA: al via i Saldi Flash sui giochi PS4, PS3 e PS Vita

Sony Interactive Entertainment ha appena lanciato i Flash Sale sul PlayStation Store statunitense, una nuova ghiotta promozione con sconti fino al 75% su giochi per PS4, PS3 e PS Vita.

Tra gli innumerevoli prodotti in offerta spiccano il bundle Batman Arkham Trilogy comprendente Asylum, City e Knight a 23,99 dollari invece di 59,99 dollari, A Plague Tale: Innocence a 34,99 dollari anziché 49,99 dollari e Shadow Warrior 2 a 9,99 dollari invece di 39,99 dollari. Degno di nota anche lo sconto su Hotline Miami 2: Wrong Number, proposto a 3,74 dollari: la cosa interessante è che con un solo acquisto è possibile accedere a tutte e tre le versioni del gioco per PS4, PS3 e PS Vita.

Se volete consultare la lista completa dei giochi in sconto, allora vi consigliamo di visitare il PlayStation Blog USA. Nel momento in cui vi scriviamo non sappiamo se una promozione analoga verrà attivata anche dalle nostre parti, magari giusto in tempo per il weekend. Per fortuna, non possiamo assolutamente lamentarci: attualmente sono in corso i Saldi di luglio, gli Sconti sui giochi a meno di 10 euro e a meno di 20 euro, e la Promozione della Settimana dedicata a Need For Speed Payback.