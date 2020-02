PlayStation Store USA, al via gli sconti su remaster, remake e giochi retrò

Sony Interactive Entertainment ha appena lanciato una nuova e interessante promozione sul PlayStation Store statunitense, che prevede sconti su remastered, remake e giochi retrò.

L'iniziativa promozionale, denominata Remasters & Retro Sale, comprende alcuni delle migliori riedizioni di titoli di successo degli ultimi anni, su tutti Resident Evil 2 Remake, proposto a 23,09 dollari. Si segnalano inoltre Borderlands: The Handsome Collection a 19,79 dollari, Call of Duty: Modern Warfare Remastered a 16 dollari, GTA: The Trilogy a 17,49 dollari, Contra Anniversary Collection a 10 dollari, Dark Souls Remastered a 24 dollari, Batman: Arkham Collection a 20 dollari, DmC Devil May Cry - Definitive Edition a 10 dollari, Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered a 30 dollari, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy a 20 dollari e Spyro Reignited Trilogy a 20 dollari.

Nel momento in cui vi scriviamo la promozione non risulta attiva sul PlayStation Store italiano ma, come già accaduto in passato, potrebbe approdarci in un secondo momento. Nel frattempo, potete consolarvi con le altre promozioni attive, come gli sconti sui giochi a meno di 5 euro e 15 euro, e gli sconti sui giochi scelti dalla critica.