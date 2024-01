PlayStation Store: una valanga di giochi a meno di 10 euro per iniziare bene il 2024

Volete iniziare il nuovo anno alla grande? Perfetto, allora seguite i nostri consigli per gli acquisti: vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 10 euro per iniziare nel migliore dei modi il 2024. Ecco le occasioni di risparmio più interessanti del PlayStation Store.

Iniziamo con It Takes Two e Red Dead Online a 9.99 euro l'uno e continuiamo con The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro, The Elder Scrolls Online a 5.99 euro, Gang Beasts a 7.99 euro e The Hunter Call of the Wild a 7,49 euro. Riders Republic e Tekken 7 costano 9.99 euro ciascuno e non possiamo non segnalarvi Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3.99 euro, Assassin's Creed Origins a 9.79 euro, Metro Exodus Gold Edition a 7.99 euro e Sid Meier's Civilization VI a 5,99 euro.

Non vi bastano? Ecco allora Need for Speed Payback Deluxe Edition a 3.99 euro, Star Wars Battlefront II allo stesso prezzo, Dragon Ball FighterZ a 9.79 euro, Monster Hunter World a 9.99 euro, Fallout 4 a 6.59 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 7.49 euro e Assassin's Creed Unity a 8,88 euro.

Infine, Unravel Two a 3.99 euro, Mafia Definitive Edition a 9.99 euro, Collezione LEGO Harry Potter a 7.99 euro e Battlefield V a 3,99 euro.