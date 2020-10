PlayStation Store: vediamo le prime immagini del nuovo design

Il nuovo PlayStation Store è online in vari paesi tra cui Gran Bretagna, Australia e Regno Unito, il rollout è iniziato nella notte e verrà completato entro fine mese, nel frattempo sono emerse online alcune immagini che mostrano le varie sezioni e il design del negozio digitale di Sony.

Una delle grandi novità riguarda il debutto dei giochi PlayStation 5 in preordine, è adesso possibile preordinare giochi come Marvel's Spider-Man (Standard e Ultimate Edition), Demon's Souls e Sackboy A Big Adventure.

Il PlayStation Store si presenta ora con un design più snello e minimale pensato per adattarsi meglio all'interfaccia di PS5, ricordiamo infatti che lo store sarà integrato nel sistema e nella UI, a differenza di quanto accade con PS4 dove il negozio è di fatto una applicazione a parte. Si rinnovano anche le icone dei menu e delle sezioni PS4, PlayStation Plus, PS VR, PlayStation Now, Free to Play, Sconti e DLC.

Il rollout del PlayStation Store web verrà completato nei prossimi giorni, in Italia il nuovo negozio non è ancora accessibile, in calce trovate alcune immagini pubblicate su ResetERA che mostrano il look dello store Sony. Vi piace? Cosa ne pensate di questo makeover all'alba della next-gen? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.