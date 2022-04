PlayStation Store, vendite marzo 2022: dominio di Elden Ring e Gran Turismo 7

Sony ha rivelato le classifiche internazionali dei giochi più venduti tramite il PlayStation Store su PS5 e PS4 nel corso di marzo 2022. Tra Stati Uniti ed Europa i risultati sono stati piuttosto variegati, ma in ogni caso sono emersi alcuni protagonisti assoluti tra i download digitali effettuati dai fan PlayStation.

In particolare sono stati Elden Ring e Gran Turismo 7 ad occupare le posizioni più alte. Il kolossal di From Software è disponibile dal 25 febbraio 2022 e il suo successo commerciale continua ad essere costante ad oltre un mese dal suo debutto, mentre il titolo automobilistico, uscito lo scorso 4 marzo, ha ottenuto importanti risultati nonostante alcune polemiche che lo hanno riguardato tra microtransazioni e server offline, con Polyphony Digital che si è scusata per lo stato di Gran Turismo 7 nelle scorse settimane.

Vediamo nel dettaglio le Top 10 relative alle due piattaforme Sony sul territorio europeo:

PS5

Gran Turismo 7 Grand Theft Auto V Elden Ring WWE 2K22 FIFA 22 F1 2021 Tiny Tina's Wonderlands Star Wars: Jedi Fallen Order Horizon Forbidden West Assassin's Creed Valhalla

PS4

FIFA 22 Gran Turismo 7 Elden Ring F1 2021 Minecraft Grand Theft Auto V WWE 2K22 Fall Guys Assassin's Creed IV: Black Flag NBA 2K22

FIFA 22 e Grand Theft Auto V continuano ad essere solide certezze in Europa, occupando anch'essi posizioni di rilievo in entrambe le liste. Per quanto riguarda invece le classifiche americane e canadesi, Elden Ring, Gran Turismo 7 e WWE 2K22 (quest'ultimo arrivato l'11 marzo 2022) occupano il podio completo sia su PS5 che su PS4.

Nel frattempo Elden Ring spopola su Twitch e Youtube, con gli spettatori che hanno accumulato un totale complessivo di 215 milioni di ore sull'opera From Software.