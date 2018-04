PlayStation Store: al via gli sconti A Tutto Giappone sui titoli nipponici

A partire da oggi e fino al 10 maggio, sul PlayStation Store saranno disponibili una serie di nuovi sconti A Tutto Giappone: in occasione della Golden Week si potranno acquistare molti giochi giapponesi in saldo come Monster Hunter World e NieR Automata.

La Golden Week è un particolare periodo dell'anno in cui vengono festeggiate diverse ricorrenze in Giappone: per l'occasione, Sony Interactive Entertainment ha deciso di proporre una nuova ondata di sconti sul PlayStation Store intitolata A Tutto Giappone.

Da oggi e fino al 10 maggio si potranno acquistare molti giochi giapponesi in sconto, con la possibilità di recuperare diversi titoli di grande richiamo a un prezzo molto interessante. Tra i giochi di punta segnaliamo Monster Hunter World a 44,99 euro (invece di 69,99 euro), Shadow of the Colossus per PS4 a 24,99 euro (invece di 39,99 euro), Tekken 7 a 29,99 euro (invece di 69,99 euro), NieR Automata a 34,99 euro (invece di 69,99 euro), Persona 5 a 29,99 euro (invece di 69,99 euro), Yakuza Kiwami a soli 12,99 euro (invece di 34,99 euro) e Final Fantasy XV Royal Edition a 32,99 euro (invece di 49,99 euro).

Per consultare tutte le offerte disponibili potete visitare la relativa pagina del PlayStation Store. Approfitterete dell'occasione per fare qualche acquisto?