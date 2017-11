PlayStation Store: al via gli Sconti Lampo Digitali fino al 2 dicembre

Al via oggi, in occasione del, glisul PlayStation Store. Fino al 2 dicembre sarà possibile acquistare dcine di giochi digitali per PlayStation 4 e PlayStation VR a prezzo ridotto, con

Nel momento in cui scriviamo la lista dei giochi in promozione include oltre 100 titoli per PlayStation 4 e PSVR, tra cui:

Firewatch (6.99 euro anzichè 19.99 euro)

Inside (7.99 euro anzichè 19.99 euro)

Ruiner (14.99 euro anzichè 19.99 euro)

Limbo (2.99 euro invece di 8.99 euro)

Last Day of June (9.99 euro anzichè 19.99 euro)

ADRIFT (6.99 euro invece di 19.99 euro)

Hitman GO Definitive Edition (1.99 euro anzichè 7.99 euro)

Hotline Miami Collection (6.99 euro invece di 19.99 euro)

Brothers A Tale of Two Sons (4.99 euro invece di 19.99 euro)

Dino Dini's Kick Off Revival (3.49 euro invece di 9.99 euro)

La lista completa delle offerte è disponibile sul PlayStation Store, i Saldi Flash Digitali sono accessibili anche ai non abbonati Plus, le promozioni indicate sono valide fino al 2 dicembre, non è escluso che nei prossimi giorni Sony possa aggiungere altri giochi in promozione, vi invitiamo quindi a tenere gli occhi aperti sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.