PlayStation Store: al via i nuovi sconti 100% digitale

Dopo i nuovi sconti dedicati ai titoli giapponesi, il PlayStation Store si è aggiornato con una serie di nuove offerte dedicate ai giochi digitali. Tra i titoli in saldo più interessanti troviamo Rocket League, Hellblade e What Remains of Edith Finch.

Grazie alla nuova promo 100% digitale proposta sul PlayStation Store, gli utenti PlayStation 4 potranno recuperare una serie di titoli meritevoli a prezzi molto interessanti. Tra questi segnaliamo Rocket League a 13,99 euro invece di 19,99 euro (11,99 per i Plus), Hellblade a 20,99 euro invece di 29,99 euro, What Remains of Edith Finch a 11,99 euro anziché 19,99 euro, Firewatch a 8,99 euro invece di 19,99 euro, The Witness a 14,99 euro anziché 36,99 euro (9,44 per i Plus), Inside a 7,99 euro invece di 19,99 euro, Soma a 9,99 euro anziché 28,49 euro (7,14 euro per i Plus) e Nex Machina a 7,99 euro invece di 19,99 euro.

Ne approfitterete per fare qualche acquisto, magari andando a recuperare qualche titolo che tenevate d'occhio da un pò di tempo? Fatecelo sapere nei commenti, segnalando le offerte che ritenete più interessanti.

Vi ricordiamo inoltre di consultare la lista con gli sconti A Tutto Giappone, senza dimenticare che Gran Turismo Sport è stato proposto sul PlayStation Store come nuova offerta della settimana.