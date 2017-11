PlayStation Store: al via le offerte Black Friday per gli abbonati Plus

Sono ufficialmente partiti i saldi delsul, con accesso anticipato per gli utenti. Fino alle 00:59 del 23 novembre le offerte saranno disponibili solo per gli abbonati e diventeranno pubbliche per tutti a partire dalle 01:00 dello stesso giorno.

Nel momento in cui scriviamo, tra le offerte del Black Friday sul PlayStation Store troviamo decine di titoli in offerta per PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Di seguito, una selezione dei migliori sconti, i prezzi indicati sono validi al momento per i soli abbonati PlayStation Plus.

Sconti PlayStation 4

La sezione Sconti PlayStation 4 include al momento quasi 100 giochi in offerta, tra cui Nioh, NieR automata, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Grand Theft Auto V, Bloodborne Game of the Year Edition, The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition, Tom Clancy's Rainbow Six Siege Complete Edition, For Honor e Ratcher & Clank, solamente per citarne alcuni. In particolare, mettiamo in evidenza:

FIFA 18 (41.99 euro anzichè 69.99 euro)

Grand Theft Auto V (27.99 euro anzichè 69.99 euro)

Life is Strange Before The Storm Deluxe Edition (17.49 euro anzichè 24.99 euro)

The Evil Within 2 (34.99 euro anzichè 69.99 euro)

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (41.99 euro anzichè 69.99 euro)

Destiny 2 Standard Edition (45.99 euro anzichè 69.99 euro)

NieR Automata (41.99 euro anzichè 69.99 euro)

Dragon Ball Xenoverse 2 (20.99 euro anzichè 69.99 euro)

Nioh (23.99 euro anzichè 39.99 euro)

Uncharted 4 Fine di un Ladro (19.99 euro anzichè 39.99 euro)

Offerte PlayStation VR

Quantitativamente più esigue le proposte PlayStation VR ma non per questo meno interessanti. Tra i giochi in offerta trovano spazio Star Trek Bridge Crew (24.99 euro invce di 49.99 euro), Eagle Flight (19.99 euro invece di 39.99 euro), Carnival Games (7.99 euro anzichè 19.99 euro), BattleZone (11.99 euro invece di 39.99 euro), Batman Arkham VR (11.99 euro invece di 19.99 euro) e Gran Turismo Sport, quest'ultimo in offerta a 29.99 euro, con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino.

Per la lista completa dei giochi in promozione e per le offerte PlayStation 3 e Vita vi rimandiamo all'apposita pagina sul PlayStation Store. Tutti gli sconti indicati sono validi fino alle 00:59 (ora italiana) di martedì 28 novembre.