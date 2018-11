PlayStation Store: al via le Offerte Flash! su 150 giochi PS4 e PS Vita

Terminati gli sconti del Black Friday, Sony partecipa al festival online delle promozioni del Cyber Monday con le Offerte Flash! su una vasta selezione di videogiochi e contenuti aggiuntivi per PlayStation 4 e PS Vita.

La lista dei giochi in offerta è particolarmente lunga e comprende circa 170 giochi e DLC, con un focus sulla produzione videoludica indipendente e le remaster, ossia su quei progetti che non sono stati interessati dai saldi digitali del Black Friday.

Tra i videogiochi in sconto, troviamo infatti Rise of the Tomb Raider nell'edizione celebrativa per i 20 anni della saga di Lara Croft, la versione rimasterizzata di Burnout Paradise, Batman Return to Arkham, il Pacchetto dei Classici Rockstar (che comprende, tra gli altri, Manhunt, Canis Canem Edit e Red Dead Revolver) e la serie di Saints Row, con sconti sul prezzo di listino abituale che arrivano fino all'83% anche per chi non è abbonato a PS Plus.

Non meno importanti sono poi le offerte che coinvolgono i titoli indie più blasonati, anche qui con sconti fino all'83% su gioielli digitali del calibro di Firewatch, Surgeon Simulator, I Am Bread, Darkest Dungeon, ADR1FT, Broforce, Nidhogg 2, The Long Dark e la trilogia di The Banner Saga.

Le promozioni del PlayStation Store legate alle Offerte Flash! saranno attive fino alle ore 12:59 italiane del primo dicembre 2018.