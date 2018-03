PlayStation Store: al via i saldi di Pasqua con centinaia di giochi scontati fino al 66%

Oggi inizia la primavera e per l'occasione sul PlayStation Store prendono il via anche gli attesissimi, con centinaia di giochi per PlayStation 4, PlayStation VR, PS3 e PlayStation Vita in offerta fino al 5 aprile.

Il PlayStation Store propone contenuti scontati fino al 66%, le offerte indicate sono valide da oggi e fino al 5 aprile per tutti gli iscritti, anche per non i abbonati al servizio PlayStation Plus.

Tra i giochi in offerta trovano spazio Assassin's Creed Origins (41.99 euro anzichè 69.99 euro), Star Wars Battlefront 2 (29.99 euro anzichè 69.99 euro), Battlefield 1 Revolution (19.99 euro invece di 59.99 euro), NieR Automata (34.99 euro anzichè 69.99 euro), The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition (19.99 euro anzichè 59.99 euro), GTA V (29.99 euro anzichè 69.99 euro) e FIFA 18 (29.99 euro invece di 69.99 euro).

La lista completa dei giochi in promozione è disponibile nella pagina dedicata ai saldi di Pasqua sul PlayStation Store, dove troverete le offerte elencate non solo per piattaforma (PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation VR) ma anche per genere, con la possibilità di ordinare i contenuti in base al prezzo, così da avere subito sotto occhio le offerte più convenienti.